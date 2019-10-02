В Беларуси в депутаты должны идти только «люди зрелые».

Такую позицию выразила глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина, комментируя решение 22-летней «Мисс Беларусь — 2018» Марии Василевич стать народным избранником.

По словам Ермошиной, такой ход событий понравился бы людям.

Думаю, населению это понравится. Единственное что, у меня личная позиция как избирателя и государственного чиновника, в депутаты должны идти люди зрелые, — выразила свое мнение глава ЦИК.

Ермошиной также задали вопрос о том, какие наблюдатели прибудут на парламентские выборы.

По ее словам, на данный момент пока не поступил ответ от ПАСЕ — их приглашал парламент, но пока анкет на аккредитацию Беларусь не получала. Это будет краткосрочный визит, поэтому пока время еще есть.

Нет еще ответа от коллег из Центризбиркомов. Но мы их просили определиться не позднее чем за месяц до выборов — так что еще рано, — ответила Лидия Ермошина.

По ее словам, среди наблюдателей будут представители стран бывшего Советского Союза и Южной Кореи. В Беларусь передовая группа наблюдателей от ОБСЕ прибудет 7 октября.

Ермоишна добавила, что в целом избирательная кампания походит «спокойно и без существенных нарушений».

Потенциальные кандидаты сейчас занимаются решением своих вопросов. Однако находятся и те, кто делает значительно больше, чем должны.

Например, во время сбора подписей занимаются не теми вещами. В результате объявляются предупреждения. Как пояснила глава ЦИК, они, помимо сбора подписей, проводят еще иные политические кампании.

Журналисты задали встречный вопрос: « Вы про пикет ОГП возле ГУМа?»

Я про те пикеты, по которым выносились предупреждения, — пояснила Лидия Ермошина.

Только за прошлую неделю, по информации ЦИК, было вынесено 22 предупреждения.