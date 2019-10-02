Доставку рекламы в почтовые ящики будут прекращать по требованию их владельцев

Распространители рекламы будут обязаны прекратить доставку корреспонденции в абонентские почтовые шкафы по первому требованию их владельцев. А в общественном транспорте запретят распространение звуковых рекламных материалов.

Такие нормы содержатся в поправках в законы по вопросам рекламы, которые Палата представителей приняла в первом чтении 2 октября.

Как отметила заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Оксана Константинович, ряд норм законопроекта направлен на защиту потребителя от ненадлежащей рекламы, способной причинить вред его здоровью или материальный ущерб, а также создать дискомфорт.

С согласия абонента

— Например, владелец почтового ящика может выразить свое несогласие с рассылкой рекламы, разместив на нем наклейку или отправив письмо на почтовый либо электронный адрес рекламодателя. Также он может сообщить о своем несогласии получения такой рекламы по телефону или другим способом. Данная норма не распространяется на печатные СМИ и содержащие рекламу извещения о размере платы за ЖКУ, — пояснила замминистра.

Предлагается также установить запрет на распространение рекламы по телефону, посредством сотовой подвижной электросвязи и электронной почты без предварительного согласия абонента. Оно должно быть предоставлено в письменной форме, в том числе и в виде электронного документа.

Только без звука

Предусматривается и запрет на размещение в общественном транспорте звуковой рекламы, за исключением социальной. Эта норма включена в проект на основании обращений граждан в том числе и коллективных. В частности, под одним из них подписалось более 260 заявителей.

— Граждане начали обращаться с жалобами на то, что громкая реклама в транспорте становится навязчивой и вызывает дискомфорт, особенно после трудового дня, когда люди уставшими возвращаются домой. При этом проектом закона предлагается запретить только звуковое сопровождение. Картинки и бегущая строка разрешаются, — рассказала Оксана Константинович.

Иные ограничения

После вступления закона в силу нельзя будет использовать транспортные средства, в том числе отдельно стоящие прицепы, исключительно в целях рекламы, если они не задействованы в перевозке грузов или пассажиров.

Еще один запрет — рекламы не должно быть на иностранных телеканалах, которые транслируются на территории Беларуси в системе кабельного телевидения.

В законопроекте прописаны требования к уровню звука программы, прерываемой рекламой. Параметры соотношения данных уровней поручено определить МАРТ по согласованию с Министерством связи и информатизации.

Уточняется перечень недостоверной и неэтичной рекламы. К примеру, признается неэтичной та, которая содержит изображение атрибутов ритуальных услуг и при этом размещается на телевидении, в виде наружной рекламы и на транспортных средствах. Такая норма была внесена также на основании обращений граждан.

Сформулированы требования к средствам наружной рекламы и их размещению. Они должны находиться в надлежащем эстетическом состоянии, а в целях безопасности граждан соответствовать техническим требованиям.

Навстречу рекламодателям

Другой блок поправок вносится с учетом предложений рекламного рынка. Так, расширяется перечень рекламы, допускаемой к распространению с использованием иностранного языка. Она касается культурных, туристических, спортивных мероприятий, конкурсов.

Допускается показ рекламы в детских художественных фильмах и образовательных передачах, но только в начале, в конце и через каждые полчаса передачи. При этом длительность рекламной паузы не может превышать одну минуту, а ее содержание должно соответствовать детской и подростковой зрительной аудитории.

Сокращается объем медицинской рекламы, подлежащей согласованию с Минздравом. В частности, отменяется согласование рекламы медицинских работ и услуг, содержащих исключительно их наименование. Разрешается указание скидок при приобретении лекарственных средств, биологически активных добавок к пище и медоборудования. В то же время сохраняется запрет на предоставление подарков и призов при реализации данной продукции, так как подобное стимулирование признается вредным.