Сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали водителя “Яндекс. Такси”, который в Минске сбил пешехода и скрылся с места аварии.

В пресс-службе МВД сообщили, что авария произошла 30 сентября примерно в 22-15 на проспекте Победителей в белорусской столице. Автомобиль на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода 1995 года рождения и скрылся. Пострадавшего госпитализировали, а водителя объявили в розыск.

1 октября виновника наезда нашли. Установлено, что мужчина 1959 года рождения работал водителем в службе “Яндекс. Такси” на арендованном автомобиле. Однако, после того, как он не смог пояснить наличие повреждений на иномарке, его уволили.