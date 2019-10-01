В пятницу в Житомире состоится второй форум регионов Украины и Беларуси, на котором будут президенты стран.

Президенты Украины и Беларуси Владимир Зеленский и Александр Лукашенко 4 октября примут участие в работе II Форума регионов Украины и Беларуси, который пройдет в Житомире. Об этом во вторник, 1 октября, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Напомним, в середине июля Лукашенко принял приглашение Зеленского принять участие в этом форуме.

I Форум регионов Украины и Беларуси прошел в Гомеле в конце октября 2018 года, в нем приняли участие Лукашенко и экс-президент Украины Петр Порошенко.

Ранее Лукашенко заявил, что рассчитывает решить с новым главой Украины те вопросы, которые не удавалось решить при Порошенко.