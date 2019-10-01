В верхнюю палату парламента от Минска выдвинуто 8 кандидатов

От Минска в Совет Республики Национального собрания Беларуси выдвинуто 8 кандидатов, передает «Минск-Новости».

По словам начальника главного управления организационно-кадровой работы Мингорисполкома Ирины Янушевич, Совет Республики — палата территориального представительства, состоит из 64 членов. 56 из них — по 8 человек — выбирают каждая область и Минск, остальных назначает президент страны.

Потенциальный член верхней палаты парламента от столицы должен быть гражданином Беларуси, достигшим 30 лет, и прожившим в Минске не менее 5 лет.

Во вторник, 1 октября, на совместном заседании Мингорисполкома и Мингорсовета, на котором присутствовали в том числе председатель городского исполнительного комитета Анатолий Сивак и председатель городского Совета депутатов Василий Панасюк, были рассмотрены 9 претендентов. Одобрены 8 из них:

— директор Республиканского научно-практического центра детской хирургии Константин Дроздовский.

Он стоял у истоков создания в Беларуси детской кардиохирургии. Выполняет операции по коррекции наиболее сложных врожденных пороков сердца преимущественно у новорожденных и детей младшего возраста.

— главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси Андрей Иванец.

Автор более 150 научных работ. Лауреат стипендии Президента аспирантам и талантливым молодым ученым, лауреат премии НАН Беларуси и фонда поддержки образования и науки Алферовского фонда для молодых ученых, стипендиат Всемирной федерации ученых.

— директор гимназии № 10 Марина Ильина.

Член совета по поддержке талантливой молодежи специального фонда Президента, член координационного совета по вопросам непрерывного педагогического образования, председатель ассоциации руководителей учреждений образования при ОО «Белорусское педагогическое общество». Обладатель 4 грантов Мингорисполкома за разработку инновационных образовательных проектов. Под ее руководством в 2018 году гимназия была признана лучшей в городском конкурсе среди учреждений образования Минска.

— директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо.

Врач высшей квалификационной категории, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Беларуси. Также является вице-президентом ассоциации хирургов-гепатологов СНГ. Результаты его научных исследований опубликованы в более 300 работах. Его разработки удостоены государственной премии Беларуси. Награжден орденами Белорусской православной церкви — Креста преподобной Ефросиньи Полоцкой и святителя Кирилла Туровского 2-й степени. Удостоен медали Казахстана за вклад в развитие здравоохранения этой страны.

— начальник главного управления Министерства финансов по г. Минску Татьяна Рунец.

В финансовых органах работает более 20 лет. Под ее руководством внедрены в практику новые формы и методы профилактической работы с получателями бюджетных средств.

— заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ Андрей Русакович.

Автор более 180 научных и учебно-методических работ, опубликованных не только в Беларуси, но и в России, Германии, Польше, Латвии, Израиле. Председатель правления ОО «Центр изучения внешней политики и безопасности».

—заместитель директора — руководитель Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси Сергей Сивец.

Член ученого совета Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси, экспертного совета при администрации президента, научно-технического совета Национального центра правовой информации. Имеет большой опыт проведения фундаментальных исследований в области права. Подготовил более 100 научных работ. Обладатель высшей юридической премии «Фемида».

— председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов, адвокат Минской областной коллегии адвокатов Виктор Чайчиц.

Занимается научными исследованиями, изучает судебную практику по гражданским и уголовным делам. Как адвокат специализируется на оказании юридической помощи по уголовным делам против порядка осуществления экономической деятельности, а также представляет интересы субъектов хозяйствования в государственных органах и организациях. Был инициатором издания журнала «Адвокат». Входит в состав комиссии по вопросам помилования и совета по вопросам правовой и судебной деятельности при президенте Беларуси.

С 9 по 13 октября пройдет регистрация кандидатов в члены Совета Республики в Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов.

Выборы в верхнюю палату парламента назначены на 7 ноября. В этот день в Минской городской ратуше состоится заседании депутатов Мингорсовета, где и пройдет голосование за кандидатов.

Фото Павла Русака