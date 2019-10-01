В Финляндии устроили резню мечом в колледже: есть жертвы

В Финляндии в городе Куопио вооруженный мечом человек устроил кровавую резню в профессиональном колледже, расположенном в торговом центре Herman.

В результате нападения как минимум один человек погиб, 9 были ранены, передает Час Пик со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как сообщают финские издания, нападавший ворвался в класс и начал рубить мечом учеников, стараясь поразить как можно большее количество людей. Одной девушке он вонзил меч в шею и живот.

В торговом центре началась паника. На место прибыли полицейские, которые задержали преступника, применив огнестрельное оружие. Сообщается, что нападавшего опознали как одного из студентов колледжа.