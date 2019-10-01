В первую очередь работать надо над улучшением социально-экономического положения, а не над тем как привлечь трудовых мигрантов, считают эксперты. Будут условия – мигранты сами к нам приедут.

Судя по данным официальной статистики, в последнее время белорусы стали чаще уезжать на заработки за рубеж. Так, в 2014 году выехало на заработки на основе подписанных договоров 5441 человек. В 2018 году уже в два раза больше – 11093. За первое полугодие текущего года – 5123 человека.

«Здесь будет неправильно говорить о тенденции: да есть рост выезжающих по договорам исходя из данных официальной статистики, – отметила в беседе с «Ежедневником» заведующая сектором социально-демографической политики Института экономики Национальной академии наук Беларуси Анастасия Боброва. – Но стало ли их действительно больше? Да, у каждого есть знакомые, которые уехали на заработки за границу, но о массовом потоке выезжающих трудовых мигрантов говорить вряд ли стоит».

«Когда мы говорим о трудовой миграции, то здесь вообще не все однозначно, – добавила эксперт. – Возможно, надо вести речь о том, что не столько выросла трудовая миграция, сколько то, что люди просто стали выезжать через контракты. И это с одной стороны хорошо, потому что мы видим уже какие-то реальные цифры, а с другой стороны, все равно есть значительный процент тех, кто устраивается на работу сам, и как отследить их число, непонятно».

С России на Польшу

Также статистические данные говорят, что белорусские трудовые мигранты переориентировались с России на Польшу. Так, в 2015 году в Польшу выехало только 150 человек, в 2016 году уже 932, в 2017 году – 2978 человек и в 2018 году – 3181.

Не противоречит этим данным и информация Министерства труда и социальной политики Польши. Так, в 2015 году белорусам было выдано 1893 разрешения на работу, в 2016 году – уже 4870, а в первой половине 2017 года этот показатель уже увеличился до 4456 человек.

В одном из экономических обзоров BEROC говорится, что учитывая главный фактор миграции, наличие оплачиваемой работы в высоких размерах, рост числа трудовых мигрантов из Беларуси в европейские страны-соседи прежде всего был обусловлен стагнацией экономики в России.

Как привлекают мигрантов

Надо отметить, что сегодня многие страны активно привлекают трудовых мигрантов. Так они пытаются решить проблемы со старением населения в своей стране и нехватки трудовых ресурсов.

Что касается наших соседей, упростила трудоустройство для иностранных граждан Польша, в Литве (страна занимает второе место среди европейских стран, куда наши соотечественники едут на работу) также существуют специальные программы для трудовых мигрантов.

Анастасия Боброва пояснила, что в европейских странах, в том числе и Литве, действует уже несколько лет «синяя карта» (EU Blue Card), которая предлагает более упрощенный подход для привлечения высококвалифицированных работников.

«Если человек получает эту карту, то ему обеспечен не только стабильный доход, но и очень большой пакет услуг», – пояснила она.

Предусмотрено трудоустройство по упрощенной схеме в Литве и для некоторых рабочих специальностей, заметила демограф. Это, в свою очередь, влияет на привлекательность страны с точки зрения привлечения туда трудовых мигрантов, в том числе и наших граждан.

Так ли нужны Беларуси мигранты?

Нужно сказать, что в последние годы количество трудовых мигрантов в Беларуси сокращалось: в 2015 году к нам приехали на работу 31 768 человек из других стран, в 2016 году – 20792 человек, в 2017 – 31768, а в 2018 году – только 16172 человек.

Беларусь также работает над тем, как вернуть уехавших белорусов обратно в страну и как привлечь мигрантов, заметила эксперт.

«Для иностранцев немаловажное значение имеет заработок и условия труда, – рассказала Анастасия Боброва. – К примеру, когда он приезжает в Беларусь и работает по контракту своей компании, это одно, а если иностранец приедет сюда работать самостоятельно, то кто будет считать его стаж, если он вернется обратно. Или какая у него будет потом пенсия – а для любого иностранного гражданина это все важно. А по этим всем вопросам у нас провалы».

Как считает демограф, Беларусь, возможно, и привлекательна своими условиями труда, но только для определенной категории мигрантов.

«Поскольку куда ни коснись – все упирается в социально-экономические условия», – отметила Анастасия Боброва.

На ее взгляд, вообще вряд ли стоит кого-то к нам привлекать: «Если у нас будут хорошие условия – они сами приедут. Над этим надо работать, а не над тем, чтобы кого-то привлекать».

«И в целом, для чего мы должны привлекать мигрантов? – задается вопросом эксперт. – Разве у нас есть какие-то дефицитные профессии, которые мы не можем освоить сами. Решить демографические проблемы при помощи трудовых мигрантов, я думаю, также не получится. Потому как они здесь вряд ли останутся, скорее всего, поработают и уедут».

Кроме того, резюмирует эксперт: если Беларусь будет заниматься этим масштабно, то потребуются огромные средства на политику интеграции, адаптации и т.д.