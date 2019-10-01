Прежде чем в Беларусь вернется и приступит к своим обязанностям посол США, должны быть выполнены внутренние процедуры.

Например, на территории нашей страны Соединенные Штаты Америки собираются построить новое здание посольства.

Данное заявление сделал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью РБК. Строительство нового посольства объясняется тем, что прежнее, по мнению США, уже не соответствует требованиям безопасности.

Они ужесточили эти требования после известного теракта в Бенгази, — пояснил Владимир Макей.

Под терактом подразумевается атака боевиков на консульство США в Бенгази в Ливии 11 сентября 2012 года. Тогда погиб посол США в Ливии Джон Кристофер Стивенс и 4-о охранников, которые его сопровождали.

Те 11 лет, которые прошли с момента отъезда послов, показали, что ситуация, когда страны находятся в состоянии конфронтации, она абсолютно не продуктивна в первую очередь, конечно же, для Беларуси, — сообщил министр.

На сегодняшний день наша страна положительно относится к развитию торгово-экономического сотрудничества. В 2018 году товарооборот между Беларусь и США составил свыше 700 миллионов долларов.

Напомним, в нашей стране уже более 11 лет (с 2008 года) нет посла Соединенных Штатов. Его место занимает временный поверенный в делах США — Дженнифер Мур.

История началась в 2008 году, когда США ввели санкции в отношении концерна «Белнефтехим». Тогда посол Беларуси Михаил Хвостов был отозван из Вашингтона для консультаций, в результате белорусская сторона настояла на том, чтобы Минск покинул посол Карен Стюарт.

В те времена количество американских дипломатов на территории Беларуси снизилось с 35 до 5. Позже это число возросло до 10. В марте текущего года Владимир Макей заявил, что белорусская сторона снимает ограничения на число американских дипломатов.

Помимо этого, в сентябре 2019-о года в Беларусь приехал замгосударственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. Он сообщил, что Соединенные штаты готовы обсуждать дальнейшее ослабление санкций в отношении Беларуси. Было также принято решение, что Минск и Вашингтон вернут послов после 11-летнего перерыва.