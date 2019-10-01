На следующей неделе в Минск приезжают экс-президенты Грузии и Хорватии, а также множество бывших и нынешних высокопоставленных представителей ЕС, НАТО, ОДКБ и российского парламента. Зачем?

7-8 октября в столице Беларуси пройдет форум «Минского диалога», на который соберутся представители НАТО и ОДКБ, Совета Европы и Госдумы РФ, представители внешнеполитических ведомств и высокопоставленные чиновники. Тема форума – «Европейская безопасность: отойти от края пропасти». Организаторы мероприятия убеждены, что этим названием они не нагнетают ситуацию, а лишь называют вещи своими именами.

— Сегодня мир в целом и Восточная Европа в частности, действительно стоят на краю пропасти. Процессы распада режимов контроля над вооружениями и ряд негативных процессов, происходящих в регионе, выглядят очень пугающе, — заявил на пресс-конференции в Национальном пресс-центре координатор форума Денис Мельянцов.

Перед началом форума эксперты Совета представят доклад, в котором ознакомят со своим видением региональной и глобальной проблематики, касающейся международных отношений и безопасности.

—Мы более года мониторили ситуацию в рамках «Минского барометра» и хотели бы показать ее в динамике, а также обрисовать, как из Беларуси выглядят восточноевропейские и общемировые тенденции, — говорит Денис Мельянцов.

Сам форум начнется в понедельник в полдень. В нем примет участие около тысячи участников из более чем 60-ти стран. На мероприятие приглашены также все высшие должностные лица страны, в том числе Александр Лукашенко.

— На сегодняшний день наша конференция есть в графике у президента. Мы очень надеемся, что никаких форс-мажоров не произойдет и он примет участие в форуме, — рассказывает директор «Минского диалога» Евгений Прейгерман.

Свое участие подтвердили бывшие президенты Грузии и Хорватии Георгий Маргвелашвили и Степан Месич, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, экс-заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу, бывшая глава внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон. Много известных гостей приедет и из России. Среди них главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, российский сенатор Алексей Пушков и депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов.

Таким образом, в мероприятии примут участие самые разные эксперты, которые в силу разных причин, не собираются в одном месте. Именно в предоставлении возможности открытой дискуссии для устранения нарастающей напряженности между Россией и Западом организаторы форума видят свою главную миссию.

— Наш основной посыл — это не очередной форум, не очередная конференция, а уникальная дискуссионная площадка, где эксперты могут поделиться своим видением ситуации и возможными выходами из нее, — говорит Евгений Прейгерман.

По его словам, основная задача сейчас состоит не в том, чтобы найти какие-то революционные решения, а в том, чтобы просто усадить за один стол все заинтересованные стороны.

— Сегодня проблема безопасности в регионе в том, что стороны перестали разговаривать. Им просто необходима откровенная дискуссия, — убежден эксперт.

Многие из сессий в этом году будут проходить не под запись. То есть журналисты и эксперты могут на них присутствовать, использовать сказанное там, но нельзя цитировать и указывать конкретных авторов, высказанных там идей и предложений. Такой формат дискуссии позволит более откровенно говорить о многих проблемах, особенно таких сложных как война на Донбассе, считают организаторы

На форуме будут обсуждаться и проблемы информационной безопасност, а также возможности выработки кодекса журналистики в эпоху информационных войн, альтернативы договорам о нераспространении ракет малой и средней дальности, транзита власти и многое другое. Предварительная программа уже доступна на сайте «Минского диалога».