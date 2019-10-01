Министерство финансов продолжает, как сообщает БелТА, готовить указ по новой схеме уплаты дорожного сбора.

Как и предлагалось ранее, нижний порог сбора для легковых авто физлиц, скорее всего, будет равен 0,25 базовой величины в месяц. На данный момент это 6 рублей 38 копеек. Верхний порог ранее назывался в размере 0,92 базовой. Сейчас озвучено 0,91, то есть около 23 рублей.

Минфин заверяет, что сбор все-таки будет отвязан от гостехосмотра. Обещается учесть и сезонный фактор. Ранее, например, на это жаловались мотоциклисты, которым невыгодно платить за весь год. Однако из заявления министерства пока непонятно, будет ли для мототранспорта понижающий коэффициент. Пока он предлагается в размере 0,8 только для тех, кто сразу внес оплату за 12 и более месяцев. Мотосезон, как известно, длится меньше, а значит, скидки не будет. В любом случае, вероятнее всего, для физлиц сбор будет не таким весомым, как для юрлиц.

В проекте указа, который ранее публиковался для обсуждения, размер сбора предлагался такой.

Для физлиц

Легковой автомобиль, имеющий разрешенную максимальную массу:

не более 1,5 тонны — 0,25 базовой;

более 1,5, но не свыше2 тонн — 0,5;

более 2, но не свыше 3 тонн — 0,67;

более 3 тонн — 0,92 (по новому варианту — 0,91).

Прицеп-караван — 0,17.

Мотоцикл — 0,17.

Для ИП и юрлиц

Легковой автомобиль, имеющий разрешенную максимальную массу:

не более 1 тонны — 5,6 базовых;

более 1, но не свыше 2 тонн — 7,2;

более 2, но не свыше 3 тонн — 8,8;

более 3 тонн — 11,2.

Прицеп-караван — 4,0.

Грузовой автомобиль, грузопассажирский автомобиль, за исключением седельного тягача, имеющие разрешенную максимальную массу:

не более 2,5 тонны — 9,6;

более 2,5, но не свыше 3,5 тонны — 13,6;

более 3,5, но не свыше 12 тонн — 17,6;

более 12 тонн — 20.

Седельный тягач — 16.

Мотоцикл — 2,4.