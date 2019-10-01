План по интеграции с Россией уже могут согласовать к 8 декабря. Он не будет предполагать создание единой валюты, но предусмотрена работа над единым налоговым кодексом.

Данное заявление сделал глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Прежде чем говорить о введении какой-то единой валюты, создании единого эмиссионного центра, надо сначала наладить нормальное торгово-экономическое взаимодействие и устранить все барьеры и препятствия, — пояснил глава МИД.

Он подчеркнул, что данный документ не предполагает углубленную политическую интеграцию. Также там отсутствуют такие политические моменты, как создание федерации и конфедерации.

Макей повторил еще раз, что суверенитет как для Беларуси, так и для России — это святое.

И Беларусь не намерена жертвовать им в угоду каким-то конъюнктурным соображениям, — добавил министр.

Но вместе с тем план интеграции включает в себя работу над единым налоговым кодексом. По словам Макея, работа над ним должна вестись на протяжении как минимум нескольких месяцев, а то и лет.

Также глава МИД отметил, что российская сторона позволяла себе «абсолютно неприемлемые» предложения во время обсуждения плана интеграции. Например, о создании нескольких наднациональных структур.

Но на встрече в июле в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко с Владимиром Путиным решили, что данные предложения перечат положениям договора, поэтому необходимо сделать акцент на экономической проблематике, углубляясь в торгово-экономическое взаимодействие.

Мы должны уделить больше внимания проведению согласованной сельскохозяйственной и промышленной политики — это самое главное, — подчеркнул Владимир Макей.

Глава МИД не исключает, что 8 декабря лидеры двух государств смогут подписать план по интеграции.