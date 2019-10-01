Вопрос по цене российского газа для Беларуси будет решен в декабре. Об этом заявил журналистам заместитель белорусского премьер-министра Игорь Ляшенко. Он также сообщил, что Беларусь до конца года получит из России запланированные на 2019 год объемы нефти.

Рабочие группы Беларуси и России взаимодействуют по вопросу цены на газ в 2020 году. По словам Игоря Ляшенко, в декабре при встрече глав двух государств это будет уже решенный вопрос, передает БЕЛТА.

Вице-премьер подтвердил, что есть подвижки в переговорном процессе.

«Вы помните нюансы, которые были оговорены главами государств, что должна быть понятная цена на следующий, 2020 год, а последующие наработанные интеграционные программы (напомню, это 31 программа) позволят увидеть дальнейшую динамику цены на газ», – сказал он.

В 2019 году цена на газ для Беларуси составляет $127 за 1 тыс. кубометр.

О нефти

Беларусь до конца 2019 года получит из Российской Федерации запланированные на этот год объемы нефти, сообщил Игорь Ляшенко, передает БЕЛТА.

«Инцидент с загрязнением нефти сказался только в том плане, что были перебои в объемах поставки. Практически они восстановлены, и Беларусь до конца года получит запланированные объемы нефти для переработки», – отметил он.

Как ранее сообщалось, белорусские НПЗ в текущем году планировали переработать 18 млн тонн нефти из России.