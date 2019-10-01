Президент Беларуси выступил на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета. Прямую трансляцию вело News.AM-TV. Александр Лукашенко отметил необходимость дальнейшего отказа от барьеров во взаимной торговле.

«Пришло время главам государства рассмотреть наболевшую тему и принять политическое решение. Возможно, следует усилить компетенцию комиссии и Евразийского суда», — предложил президент Беларуси.

Александр Лукашенко также выразил мнение, что государства ЕАЭС должны были давно решить проблему взаимного признания цифровых подписей. По его мнению, без этого невозможна цифровизация.

Президент отметил, что ЕЭК получила полномочия в сфере маркировки и отслеживаемости товаров.

«ЕЭК должна гарантировать, что это не обернется новыми препятствиями в торговле», — сказал Александр Лукашенко.

Президент сообщил, что главы государств утвердили концепцию формирования общего финансового рынка.

«Сегодня мы утвердили концепцию формирования общего финансового рынка ЕАЭС. Организация такого рынка должна быть сопряжена с цифровизаций. Это позволит развивать передовые финансовые технологии и сделать доступней весь спектр подобных услуг», — добавил президент.

По его словам, следует выработать единые требования и стандарты в области цифровой безопасности.

Александра Лукашенко в части устранения барьеров поддержал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он призвал ЕЭК повысить эффективность мониторинга национального законодательства и разъяснения норм ЕАЭС. Президент Казахстана также предложил укрепить роль Евразийского суда.