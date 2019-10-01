Исполнительный продюсер международного кокнурса Евровидение Джон Ола Сэнд объявил, что конкурс, который состоится в мае 2020 года будет его последним в этой роли. Об этом он сообщил в понедельник, 30 сентября, передает Вести.ua.

Джон Ола Сэнд возглавлял конкурс с 2011 года и сообщил, что в мае 2020 года после проведения песенного состязания в Нидерландах покинет свой пост. Пока идет подготовка к «Евровидению», ЕВС параллельно ищет преемника продюсера.

Как сообщают источники, после 65-го конкурса песни Евровидение в Роттердаме Джон Ола вернется в свою родную Норвегию, чтобы начать новую должность в головном офисе общественного вещателя NRK, наблюдая за их новой стратегией по созданию мощной, инновационной и перспективной организации.

Напомним, 65-й международный конкурс исполнителей «Евровидение» пройдет в Роттердаме в мае 2020 года. За право проведения боролись пять городов: Утрехт, Арнем, Хертогенбос, Маастрихт и Роттердам. Победу одержал последний. Полуфиналы конкурса пройдут 12 и 14 мая, а финал 16 —мая. Шоу состоится в конференц-центре и многофункциональной арене Ahoy Rotterdam.