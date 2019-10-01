Фильм о жизни в отселенной территории Беларуси признан лучшей документальной работой 2019 года на молодежном конкурсе «Евразия.DOC 4 минуты».

Авторами картины стали сотрудники из Агентства теленовостей. Награждение состоялось накануне в Смоленске. Победителей поздравил член жюри, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва», Владимир Мамонтов, который высоко оценил работу творческой группы.

В этом году на конкурс пришло свыше 30-ти работ из разных стран. В финал вышло 11-ть — из России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Чехии, Украины, Грузии. Лучшие покажут на большом экране 4-го Международного Фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия. DOC». Он торжественно откроется в Минске уже сегодня.