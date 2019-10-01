Белоруска Арина Соболенко выбыла во втором круге представительного турнира в Пекине, не совладав с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Продолжительность матча составила 1 час 52 минуты. Касаткина ни разу не подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 15 брейк-пойнтов. На счету Соболенко 8 эйсов, 9 двойных ошибок и 3 брейка.

Турнир WTA Premier Mandatory, Пекин (Китай)

Призовой фонд — 7 430 905 долларов

Одиночный разряд. 2-й круг

Арина Соболенко (14 WTA, Беларусь, 12) — Дарья Касаткина (45 WTA, Россия) — 4:6, 6:7 (5:7)