Государственный долг Республики Беларусь на 1 августа 2019 года составил 42,7 млрд. рублей и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 2,6 млрд. рублей, или на 5,8%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 августа 2019 года составил 16,5 млрд. долларов США, снизившись с начала года на 0,4 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 2,3%.

В январе-июле 2019 года привлечены внешние государственные займы на сумму 559,8 млн. долларов США:

— 448,0 млн. долларов США – Правительства и банков Российской Федерации;

— 57,9 млн. долларов США – МБРР;

— 33,4 млн. долларов США – Экспортно-импортного банка Китая;

— 20,5 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе-июле 2019 года составило 1 029,4 млн. долларов США:

— 410,9 млн. долларов США – банки Китая;

— 403,9 млн. долларов США – Правительство Российской Федерации;

— 176,5 млн. долларов США – ЕФСР;

— 36,6 млн. долларов США – МБРР;

— 0,8 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ;

— 0,7 млн. долларов США – Товарно-кредитная корпорация США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 августа 2019 года составил 9,2 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 0,3 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 3,0%.

За январь-июль 2019 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 651,2 млн. долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 160,3 млн. долларов США и 227,2 млн. рублей.