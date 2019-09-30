В городе Эрфурт немецкой земли Тюрингия задержали белоруса, который подозревается в хищении одежды из магазинов. Об этом сообщает местная полиция.

В пятницу 27 сентября около 18.00 внимательный гражданин заметил, как двое мужчин снимали ярлычки и противокражные устройства с многочисленных предметов одежды, а затем загрузили их в свой автомобиль.

Вызванная полиция обнаружила на месте двух уроженцев России и Беларуси и была удивлена количеству явно похищенных вещей. Одежда поступила из различных магазинов города и имеет ориентировочную стоимость свыше 3 тысяч евро.

Как и когда она была украдена, еще предстоит выяснить. Так как мужчины не имеют постоянного места жительства в Германии, их временно поместили под стражу. Судья должен определиться с дальнейшими мерами.