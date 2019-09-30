Минсктранс разрабатывает программу по внедрению безвизового режима в региональных аэропортах Беларуси, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на SB.by.

По словам заместителя министра спорта и туризма Михаила Портного, работы по данному проекту будут окончены в ближайшее время.

— В плане либерализации безвизового режима мы идем поступательно, небольшими шажками. Параллельно «подтягиваемся» по всем направлениям: по инфраструктуре, подготовке кадров, увеличению и улучшению маркетинговых мероприятий. В числе последних «безвизовых» изменений — объединение безвизовых зон в Брестской и Гродненской областях и их расширение. Перед этим мы увидели, что люди начали вкладываться в развитие регионов, строить объекты размещения, питания, развлечения — появился драйвер для экономики и создания новых рабочих мест, — поделился мнением заместитель министра.

На данный момент безвизовый режим действует только для пассажиров Национального аэропорта Минск, которые прилетели в столицу не из России. Продлится этот эксперимент 30 дней.