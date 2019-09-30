На всех вокзалах страны появятся терминалы, где пассажиры смогут купить билет не только по карточке, но и за наличку. Более того, автомат выдаст сдачу.

Терминалы планируют поставить не на железнодорожных станциях, а именно на вокзалах — их в стране 19.

Пока терминалы, где можно купить билет за наличку и получить при этом сдачу, есть только в Минске. Установлены они на вокзале Минск-Пассажирский, здесь их 10, а позже станет 17.

— Стоит задача на всех вокзалах в обязательном порядке установить терминалы, где человек сможет оформить проездной документ, не привязываясь к билетной кассе, — поясняет Александр Захаревич, начальник пассажирской службы перевозок БЖД. — Особенность этого аппарата — в выдаче сдачи. Забросить в терминал можно копейки выше «десятки», сдачу же при необходимости человек получит полностью. То есть используется и одна копейка, и две.

В этом году БЖД закупит еще около 70 таких терминалов. В октябре такие новинки появятся в Орше, Борисове, Молодечно. Позже такие терминалы появятся в Барановичах, Гродно, Лиде, Лунинце, Бресте, Гомеле, Жлобине, Калинковичах, Могилёве, Осиповичах, Бобруйске, Витебске и Полоцке.