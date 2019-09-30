Указ «О возобновляемых источниках энергии» станет серьезным препятствием на пути чистой энергетики. При этом после ввода в строй АЭС меньше платить за свет белорусы не будут.

Об этом было заявлено на конференции «Роль ассоциации «Возобновляемая энергетика» в создании и развитии чистой энергетики в зарубежных странах и Республике Беларусь, выполнении национальных программ по обеспечению энергетической и экологической безопасности страны».

Она прошла 25 сентября, на следующий день после подписания указа № 357 «О возобновляемых источниках энергии», который, по версии официального портала главы государства, «направлен на сбалансированное развитие всех видов генерации электроэнергии с учетом ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС». Так ли это, корреспондент «БР» узнал у экспертов.

Во-первых, отметил исполнительный директор ассоциации «Возобновляемая энергетика» Владимир Нистюк, данный указ не новость, а лишь измененная версия старого документа (указа от 18 мая 2015 года № 209) с практически таким же названием — «Об использовании возобновляемых источников энергии». Во-вторых, как сказано в официальном комментарии, обновление связано исключительно с запуском атомной станции под Островцом.

По словам Владимира Нистюка, в прошлом году Беларусь уже стала чистым экспортером электроэнергии, даже несмотря на неполное использование генерирующих мощностей. Страна потребляет 36—37 млрд кВт·ч электроэнергии в год, при этом половину (18 млрд кВт·ч) будет вырабатывать АЭС. Ясно, что конкурентов не хотят видеть в энергосистеме, контролируемой концерном «Белэнерго».

«Указ предусматривает применение при создании, реконструкции, модернизации установок, работающих с использованием ВИЭ, только нового оборудования и покупку электроэнергии от этих установок по стимулирующим коэффициентам, достаточным для окупаемости инвестиций. При превышении заявленных сроков строительства таких установок приобретение электроэнергии от них будет осуществляться по меньшим коэффициентам», — говорится в комментарии на Национальном правовом интернет-портале pravo.by.

Исходя из этого, можно сделать вывод: тем, кто возведет солнечные и ветряные станции, придется продавать электроэнергию государству по сниженной ставке, а те, кто построит их из «бэушных» компонентов, не смогут продать энергию вовсе.

«Белорусские власти намерены создать единый рынок энергоносителей в ЕАЭС, однако все внимание концентрируется почему-то на нефти и газе. Мы хотим напомнить нашему государству, что есть еще и рынок электроэнергии. Члены нашей ассоциации готовы продавать ее в другие страны по более низким тарифам, чем нынешние. Однако, к сожалению, такого механизма не существует», — заявил собеседник «БР».

Пока непонятно, каким будет тариф на электроэнергию. Ясно одно: он не снизится. Спикер добавил, что пуск Белорусской АЭС планируют уже не на ноябрь 2019 года (этот срок был определен после нескольких переносов в 2017-м), а на начало 2020-го.

«Это весьма расплывчатый срок. Видимо, что-то не успели сделать вовремя», — сказал эксперт и подчеркнул, что ассоциация «Возобновляемая энергетика» никогда не противопоставляла зеленую энергетику традиционной. Более того, выступает за диверсификацию рынка.

По словам Владимира Нистюка, указ № 357 предоставляет юрлицам и индивидуальным предпринимателям право без квот возводить установки, вырабатывающие энергию с помощью ВИЭ, для обеспечения своей хозяйственной деятельности. Данная мера положительно отразится на субъектах хозяйствования.

Директор НП ООО «Малая энергетика» доктор технических наук Анатолий Смирнов заявил корреспонденту «БР», что производителей чистой электроэнергии «зажмут». «Так называемое регулирование даст «Белэнерго» возможность и право отключать подачу энергии от ВИЭ тогда, когда захочется концерну или когда появится необходимость, а именно ночью, когда потребление резко снизится и энергию, выработанную БелАЭС, понадобится куда-то направить. Конкурент «Белэнерго» не нужен. Уже есть даже новые типовые договоры», — поделился информацией Анатолий Смирнов.