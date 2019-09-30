В средствах массовой информации появились сведения о российском спецназе в Норвегии.

О российском спецподразделении сообщило норвежское издание Aldrimer. В материале говорится о том, что российский спецназ проводил разведку на Шпицбергене и материковой части Норвегии. В последнем случае бойцы находились в гражданской одежде.

Источником информации, как сообщает издание, являются представители силовых структур.

Кроме этого, один из военных аналитиков заявил, что замечено было спецподразделение, которое действовало в Крыму в 2014 году.

Российская сторона на данные заявления ответила тем, что все является фейком и грубой провокацией. В России считают, что это затеяли те, кто хочет получить дополнительное финансирование на обеспечение безопасности.