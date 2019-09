Рики Мартин с мужем ждут четвертого ребенка

Певец сообщил о том, что ждет четвертого ребенка, получая награду на гала-ужине, посвященном Human Rights Campaign в Вашингтоне.

Рики Мартин получил награду Human Rights Campaign, некоммерческой организации, ведущей борьбу за права человека, в частности, занимающейся вопросами ЛГБТ. В субботу, 28 сентября, в Вашингтоне состоялся 23-й гала-ужин Кампании. Получая награду, 47-летний певец заявил, что вместе со своим мужем 35-летним художником Джваном Йосеф ждет четвертого совместного ребенка, сообщает «Новое время» со ссылкой на Hollywood Reporter.

«Должен сообщить, что мы беременны. Мы в ожидании ребенка», — сообщил Мартин гостям, собравшимся на церемонии, а также обратился к мужу и старшим детям, которые также посетили событие. — «Да! Я люблю большие семьи», — добавил он.

At #HRCNationalDinner, @Ricky_Martin announces that he and husband

Jwan Yosef are expecting a new addition to their family.

Congratulations, Ricky and Jwan! #BabyOnBoard! 👶 pic.twitter.com/ngpqk0Rdhg

— Human Rights Campaign (@HRC) September 29, 2019