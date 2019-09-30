Человек, который сообщил о содержании разговора президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, находится под федеральной защитой. Об этом в воскресенье, 30 сентября, сообщило CBS News со ссылкой на его адвоката Эндрю Бакая.

В письме адвоката говорится, что офис директора Национальной разведки активировал «соответствующие ресурсы» для защиты информатора.

Также сообщается, что сотрудник разведки, обнародовавший беседу, опасается за свою безопасность после угроз, которые последовали в его адрес.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что хочет встретиться с человеком, который подал на него жалобу. Об этом он написал в Twitter.

Президент отметил, что осведомитель написал «ужасные вещи», которые передал от лица президента США.

«Как любой американец я заслуживаю встречи со своим обвинителем, особенно когда этот обвинитель, так называемый «разоблачитель» передал разговор с зарубежным лидером совершенно некорректным и обманным образом», — написал Трамп.

Трамп требует допроса главы комитета по разведке Адама Шиффа, сообщившего, что жалоба поступила из аппарата директора Национальной разведки. Президент США заявил, что необходимо провести процедуру «на самом высоком уровне» в связи с подозрениями в мошенничестве и измене.

Как сообщалось, подавший на Трампа жалобу информатор работает в ЦРУ.