Столичная милиция задержала 22-летнего сбытчика насвая.

Молодой человек уже не раз привлекался к административной ответственности за незаконные действия с некурительными изделиями.

Как сообщают правоохранители, продажей зелья он занимался возле метро. А уже в его квартире оперативники обнаружили и основную партию — свыше двух килограммов смеси.

Как рассказал фигурант, один пакет весом 35 граммов стоил 4 рубля. Отметим, насвай не является наркотиком, однако вещество опасно для здоровья и вызывает массу хронических заболеваний.