Группа учёных из Индии создала программу, в которой 1 место отводится искусственному интеллекту. Так, копией умершего близкого человека является 3-мерный цифровой аватар. В своём разговоре он может использовать реплики мёртвых людей. Данные разработки опубликованы на страницах издания TechXplore.

Это стало возможным благодаря новейшей разработке Replika AI. Данные об умерших родственниках хранятся в облаке. Таким образом, разработка помогает легче справляться с утратой близкого человека.

Теперь появилась возможность создать виртуального человека при помощи онлайн-переписок и профилей в социальных сетях. К слову, общение с таким человеком будет происходить, как в обычной жизни — через социальные сети.

По словам индийских учёных, такое изобретение приблизило человека к виртуальному бессмертию. На данный момент в планах у учёных изобретение человекоподобных роботов с уже разработанным методом общения.