Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх Беларуси, высказался белорусской автокефалии. В эфире СТВ он заявил, что она не нужна в нашей стране. Он считает, что под автокефалией кроется попытка разделить людей.

«Вы знаете, я часто рассказываю о своей встрече с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем. Я его спрашивал: «Владыка, а вы тоже хотите провозгласить автокефалию Католической церкви в Беларуси?». Он в ответ: «Нет-нет-нет!». Я говорю: «Почему-то нам все говорят: православная церковь должна провозгласить автокефалию в Беларуси», — сказал он.

Митрополит Павел, отметил, что сегодня в Беларуси нет необходимости проводить административные или канонические преобразования.

Он также пожаловался на постановление Совмина, которым предписывается назначать на настоятельские должности граждан Беларуси. По словам митрополита, это ограничивает его возможности. Он выразил надежду, что это ограничение будет снято.

«Это, конечно, ограничивает наши возможности и способности. Я бы сказал, в некоторых случаях это отрицательно влияет. Будем надеяться, что когда-то эти рамки будут сняты, потому что это пережитки прошлого», — сказал он.