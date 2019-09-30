Минское "Динамо" и "Шахтер" не выявили победителя в жарком матче

Минское «Динамо» и «Шахтер» сыграли вничью в матче 23-го тура чемпионата страны — 1:1. На гол Дарко Бодула точным ударом с пенальти ответил Соуза Кампос Данило.

«Динамо» с 44 очками после 22 игр идет четвертым в турнирной таблице, у «Шахтера» после 23 встреч 54 очка и второе место.

ДИНАМО Мн — ШАХТЕР — 1:1

МИНСК. 29 сентября. Стадион «Динамо». 19.00. 6354 зрителя.

Судьи — А.Василевич (Мозырь), Д.Емельянчиков (Гомель), Д.Загорельский (Орша); А.Кургхели (Гомель), В.Шимусик (Осиповичи).

ДИНАМО Мн: Плотников — Гаврилович (к), Галович, Швецов (Тигиев, 59), Ятченко, Олехнович, Яхая, Кичин, Данило, Билоног (Фатаи, 66), Зубович (Ф.Иванов, 76).

Запасные: Игнатович, Чиж, Капленко, Пейович.

ШАХТЕР: Чесновский — Матвейчик (к), Рыбак, Сачивко, Антич, Сзоке, Эбонг, Ковалев, Бакай (Селява, 69), Баланович (Януш, 79), Бодул (Шиндагоридзе, 65).

Запасные: Фильцов, Бурков, Ламбулич, Хващинский.

ГОЛЫ: 0:1 — Бодул (27). 1:1 — Данило (79, с пенальти).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Зубович (28), Данило (32), Галович (40), Яхая (40), Ковалев (42), Бодул (61), Рыбак (78).

На 43-й минуте со скамьи запасных был удален главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко.