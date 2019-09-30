В Бресте во дворе жилого дома по ул. Московской парень затолкал бывшую девушку в багажник авто «Фольксваген Джета», после чего увёз её. Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

30 сентября в 8:38 в милицию поступил звонок от жителя Бреста. Он сообщил о том, что увидел, как молодой человек затолкал девушку в автомобиль синего цвета. После этого он уехал в неизвестном направлении.

В 8:45 в милицию позвонила девушка, которая рассказала, что находится в багажнике автомобиля «Фольксваген Джета». Им управлял её бывший парень. О том, куда направляется автомобиль, девушка не знала. Однако она смогла сообщить сотрудникам милиции данные водителя.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль в деревне Бусни Жабинковского района. Чуть позже удалось найти парня,1990 года рождения. Им оказался житель Кобринского района. Также сотрудники милиции обнаружили девушку 1998 года рождения. Ей оказалась брестчанка, которая работает в одном из банковских учреждений областного центра.

Брестчанка рассказала милиции, что молодой человек вытащил её из багажника, после чего несколько раз ударил битой по голове.

На данный момент парень задержан. Девушку с травмой головы госпитализировали в больницу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Сообщается, что ранее подозреваемый судим не был. На данный момент он не работает. Все обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются.