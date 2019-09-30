Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 сентября — 1 октября совершит рабочий визит в Армению для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Встреча глав государств пройдет в узком и расширенном составах. Повестка дня заседания включает около полутора десятков вопросов. Лидеры стран — участниц ЕАЭС рассмотрят вопросы экономического взаимодействия, финансовой политики, энергетики, основные направления международной деятельности и развитие сотрудничества с третьими странами.

Александр Лукашенко в своем выступлении на саммите обозначит позицию Беларуси по актуальным вопросам взаимодействия государств в ЕАЭС и дальнейшему развитию этого интеграционного объединения.