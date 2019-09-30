Депутат Палаты представителей Елена Анисим, глава «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны», обратилась к премьер-министру Беларуси Сергею Румасу с предложением вернуть в число государственных наград Орден Кастуся Калиновского.

Как рассказала Анисим на своей странице в Facebook, она подготовила проект закона о восстановлении Ордена Калиновского и сегодня отправила в Совет министров письмо с предложением его рассмотреть.

Такая идея возникла в связи с острой актуальностью темы увековечивания памяти Калиновского в последнее время. Тема его перезахоронения вызвала множество дискуссий, многие общественные деятели подписали обращение к литовским властям с просьбой передать останки Калиновского в Беларусь для перезахоронения на родине. Ведь, как отметила сама Анисим в обращении к премьеру, «дзейнасць Кастуся Каліноўскага зрабіла найвялікшы ўплыў на развіццё беларускага грамадства і ўмацаванне беларускай ідэнтычнасці».

Законопроект депутата об учреждении Ордена Калиновского предполагает внесение изменений и дополнений в Закон «О государственных наградах Республики Беларусь», которые поставят новую награду в ряд с существующими.

Давать гражданам Орден Калиновского предлагается за особые заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, в укреплении обороноспособности Беларуси, за значительный вклад в развитие демократии и социального прогресса, проведение реформ, активную деятельность по защите прав и свобод граждан.

Носить орден предлагается на левой стороне груди, при наличии других наград он следует за орденом «За личное мужество».

Несколькими днями ранее в интернете была размещена аналогичная петиция с предложением к властям вернуть орден.

Прежний Орден Калиновского был учрежден Верховным Советом в 1995-м и упразднен в 2004 году. Вручать его должны были за отважные поступки, связанные с исполнением воинского, служебного или гражданского долга и сопряженные с риском для жизни в чрезвычайных обстоятельствах. Однако этим орденом так никого и не наградили.