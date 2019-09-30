Мобильное приложение Белорусской железной дороги по продаже электронных билетов на поезда городских линий и электрички запустят до конца этого года. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель главного инженера БЖД Геннадий Глевицкий, передает БЕЛТА.

Геннадий Глевицкий отметил, что в числе новых технологических решений БЖД — оформление в разделе «Услуги пассажирам» электронных проездных документов на поезда с ненумерованными местами (к ним относятся региональные линии экономкласса, городские линии). Это даст возможность пассажирам через интернет оформлять проезд во всех видах сообщений, в том числе при проезде с пересадками.

Специалисты БЖД уже разработали мобильное приложение для продажи электронных билетов на поезда как с нумерованными, так и ненумерованными местами. С 1 октября начинается опытная эксплуатация приложения в закрытой группе пользователей. «Некоторую фокус-группу мы уже собрали сами, но присоединиться к ней могут все желающие — для этого нужно прийти на наш стенд на выставке «Транспорт и логистика — 2019″ и оставить заявку, — рассказал Геннадий Глевицкий. — До конца года мы это приложение уже полностью запустим».

В тестовом режиме приложение будет работать на базе Android. Потом появится версия для iOS.