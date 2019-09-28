Умер режиссер и художественный руководитель театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров. Ему было 85 лет.

«Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни», — сообщил директор театра Ленком Марк Варшавер, передает ТАСС.

Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Окончил ГИТИС. Его картины «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона» вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Зрителю он также запомнился по работе в спектаклях: «В списках не значился», «Парень из нашего города», «Юнона и Авось», «Безумный день или Женитьба Фигаро», «Шут Балакирев», «Ва-банк», «Женитьба», «Вишневый сад».