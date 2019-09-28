Ученые впервые смогли зафиксировать уничтожение звезды черной дырой от начала до конца благодаря телескопу TESS, созданному для открытия экзопланет.

Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на arXiv.org.

В работе коллектива ученых из США, Дании, Чили, Китая, Бразилии, Австралии и Канады под руководством Томаса Холоена из Обсерватории Института Карнеги описано удачное стечение обстоятельств, которое позволило получить наиболее исчерпывающую информацию о событии приливного разрушения.

«Ранние данные TESS позволили нам увидеть свет из непосредственных окрестностей черной дыры, намного ближе, чем мы видели раньше», — сказал соавтор работы Патрик Валлели из Университета штата Огайо.