С 29 сентября автомобильное топливо в Беларуси дорожает на 1 копейку.

Как сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим», цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,58 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,68 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,90 руб., ДТ – 1,68 руб.

«За сентябрь нынешнего года средняя котировка нефти составила 63 доллара США за баррель и увеличилась к августу на 6,6%. С учетом роста котировок нефти и изменения курса национальной валюты для белорусских НПЗ цена нефти выросла на 7%. В сложившихся условиях в целях поддержания финансового состояния НПЗ изменяются цены на нефтепродукты», — прокомментировали в «Белнефтехиме».

Последний раз все виды автомобильного топлива подорожали на 1 копейку 22 сентября.