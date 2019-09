Согласно постановлению МАРТ, на белый кристаллический сахар (собственного производства и импорт) устанавливается предельная минимальная розничная цена в 1,5 рубля (с НДС). При этом отпускная цена франко-отправления (без НДС) составит 1,19 рубля, отпускная цена франко-назначения (без НДС) — 1,22 рубля.

«Формирование цен на сахар белый кристаллический производится с учетом конъюнктуры рынка, но не ниже предельных минимальных», — говорится в постановлении. Решение МАРТ не касается сахара в упаковке по 20 граммов и меньше. Постановление регулирует и максимальную цену на сахар, она не должна превышать 15% к отпускной цене производителя или импортера с учетом оптовой надбавки.

Постановление МАРТ будет действовать до 31 декабря включительно.

С 1 октября вырастут также цены на некоторые марки сигарет.

Как сообщает Министерство по налогам и сборам, Гродненская табачная фабрика «Неман» с 1 октября повышает цены на Pall Mall Red, Pall Mall Blue, Pall Mall Silver, Pall Mall Azure — с 2,45 до 2,5 рубля. Цена Kent HDi Silver, Kent HDi Blue, Kent Nano Blue, Kent Nano Silver, Kent Nano White, Kent Mode Blue, Kent Mode Silver вырастет с 3,1 до 3,15 рубля, Kent Feel, Kent Feel Aroma, Kent Feel Aurum, Kent Mix Purple Fresh — с 3,15 до 3,2 рубля, Rothmans Blue, Rothmans Azure — с 2,55 до 2,6 рубля, Rothmans Demi Click Amber, Rothmans Demi Click Purple — с 2,25 до 2,3 рубля.

Компания «Табак-инвест» с 1 октября выводит на новые сигареты MAC, которые будут стоить 2,05 рубля. В продаже также появятся Корона KALIPSO Slim и Корона KALIPSO Super Slim — по 1,56 рубля.

Сигареты LD Club Lounge и LD Club Lounge Blanche подорожают с 2,3 до 2,33 рубля, LD Impulse Compact, Camel Compact Аctivate Yellow, Camel Compact Аctivate Purple — с 2,3 до 2,35 рубля, Monte Carlo Red, Monte Carlo Blue, Monte Carlo Azure — с 2,39 до 2,42 рубля, Monte Carlo Super Slims Intrigue, Monte Carlo Super Slims Fantasy, Monte Carlo Super Slims Fresh, Monte Carlo Super Slims Azure, Monte Carlo Super Slims Lilac, Monte Carlo Evo Blue, Monte Carlo Evo Silver, Mild Seven Original Blue, Mild Seven Sky Blue, Mild Seven Wind Blue — с 2,2 до 2,25 рубля, Monte Carlo Compact Blue, Monte Carlo Compact Blue 100’s, Monte Carlo Compact Silver — с 2,05 до 2,1 рубля, Winston XSlims Green Impulse, Winston Super Slims Blue, Winston Super Slims Silver — с 3,16 до 3,19 рубля, Sobranie Compact Gold, Sobranie Refine Black, Sobranie Refine Silver, Sobranie Blacks, Sobranie Evolve, Sobranie Refine Evolve — с 3,23 до 3,25 рубля.

Предприятие «Беларусьторг» поднимет цены на KENT MODE BLUE, KENT MODE SILVER — с 3,1 до 3,15 рубля, KENT DOUBLE MIX — с 3,15 до 3,2 рубля, AROMA RICH IRISH BLEND, AROMA RICH RED&AGED — с 3,8 до 3,9 рубля. В продаже появятся новые марки — AROMA RICH COAST, AROMA RICH HIGHLAND (по 3,9 рубля), AROMA RICH HIGHLAND SUPERSLIMS (3,65 рубля).