Легендарную французскую актрису и певицу Брижит Бардо чаще всего вспоминают исключительно в связи с ее внеземной красотой, благодаря которой она заслужила звание одного из главных секс-символов XX века. При этом крайне редко француженку упоминают в контексте ее писательского таланта и активизма. В честь 85-летия Бебе «МИР 24» собрал ее 10 главных цитат, чтобы показать: это не просто еще одна красивая блондинка.

О возрасте: «Что может быть прекраснее, чем милая старушка, которая становится все мудрее с годами? Очаровывать можно в любом возрасте, если ты ему соответствуешь»

О приоритетах: «Я отдала свою юность и красоту мужчинам. Теперь я отдаю животным свои лучшие качества: мудрость и опыт»

Об отношениях с людьми: «Лучше уж быть неверным, чем верным против своей воли»

О современности: «Гнилая система, в которой мы плаваем, способствует грязи, нездоровым отношениям, разрушению, извращению в ущерб всему прекрасному, благородному и достойному. В современном обществе я чувствую себя очень неловко»

О людях: «Если бы я могла сделать хоть что-то, чтобы изменить отношение людей друг к другу, я бы сделала это. Но раз уж у меня нет такой возможности, буду проводить больше времени с животными»

О родственниках: «Я плохая бабушка. Внуки живут в Норвегии со своим отцом, не говорят по-французски и не видятся со мной. А зачем притворяться? Я никогда не верила в кровные узы»

О расставаниях: «Я всех ухожу прежде, чем меня бросят. Потому что решаю только я»

О любви: «Любовь – это единство души, ума и тела. Но именно в такой последовательности»

О популярности: «Неужели вы думаете, что когда ночью лежишь в постели одна, то мысль о том, что тебя любит полмира, может тебя утешить? Полмира – это ничто»

О судьбе: «Я была очень счастливой, очень богатой, очень красивой, превозносимой прессой, очень известной и очень несчастной»