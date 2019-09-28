Министерство финансов Беларуси подготовило проект указа, предусматривающий отдельную уплату госпошлины (дорожного сбора) физлицами, вне зависимости от прохождения техосмотра. Планируется, что сбор будет уплачиваться гражданами по заявительному принципу, исходя из планируемого периода участия транспортного средства в дорожном движении, сообщает interfax.by со ссылкой на Минфин.

«Данный проект предусматривает отвязку уплаты госпошлины физическими лицами от прохождения государственного технического осмотра транспортных средств и ее взимание в виде платы за участие транспортных средств в дорожном движении. Плата будет вноситься гражданами по заявительному принципу, исходя из планируемого периода участия транспортного средства в дорожном движении», — информирует Минфин.

В сообщении отмечается, что «если гражданин не будет эксплуатировать транспортное средство (например, в зимний период), то плата вноситься не будет, а гражданами, круглогодично использующими транспортные средства, к ставкам платы будет применяться понижающий коэффициент 0,8 (при единовременном ее внесении за 12 и более месяцев подряд)».

Таким образом, размер месячной платы за легковой автомобиль в зависимости от разрешенной максимальной массы транспортного средства будет составлять от 0,25 до 0,91 базовой величины (1 базовая величина Br25,5).

Планируется, что «для обеспечения удобства физических лиц» плата будет вноситься через систему ЕРИП в круглосуточном режиме (7/24/365), а также через кассы банков и отделения почтовой связи до начала участия транспортного средства в дорожном движении либо не позднее последнего числа месяца, в котором оно участвовало в дорожном движении.

В сообщении Минфина отмечается, что «госпошлина, уплаченная за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении до вступления в силу этого указа, будет засчитываться в счет платы до истечения срока действия указанного разрешения».

Введение в действие нового порядка предусматривается не ранее 1 января 2020 года.

В ведомстве напомнили, что действующая система взимания госпошлины предусматривает необходимость ее уплаты за весь период действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении (до наступления даты прохождения очередного государственного технического осмотра транспортного средства).

«Это вызывает нарекания со стороны отдельных граждан (пенсионеры, лица, эпизодически эксплуатирующие транспортные средства, в том числе мотоциклы, прицепы и др.), поскольку такой порядок не учитывает интенсивность (сезонность) использования дорог», — отмечают в Минфине.