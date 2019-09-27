Польский Сейм принял новый закон, согласно которому магазины обязаны раздавать продукты питания, не проданные покупателям, малоимущим слоям населения. Это могут быть продукты нетоварного вида или с заканчивающимся сроком годности, но ни в коем случае не с истекшим сроком годности.

Новые правила охватывают лишь большие магазины, площадь которых превышает 250 кв.метров и доход от реализации продуктов составляет не менее половины дохода от всех остальных товаров.

Мелкие магазины будут работать по этому правилу с 2021-го года. Заниматься распространением гуманитарной помощи будут неправительственные организации, с которыми владельцы магазинов будут составлять соответствующий контракт по передаче продуктов.

Законом также предусмотрен штраф для нарушивших новое правило. Все сотрудники магазинов обязаны проходить образовательные и информационные лекции, посвященные обучению рационального управления пищевыми продуктами.

Статистика говорит, что после вступления закона в силу, в стране ежегодно будет сэкономлено не менее 100 тысяч тонн еды, тогда как по подсчетам экспертов около 9-ти млн. тонн продуктов каждый год выбрасывается в мусорные свалки.

“Этот законопроект готовился уже несколько лет и наконец-то очередной созыв польского парламента его утвердил. Мы понимаем, что впереди много работы и задач, но мы настроены очень оптимистично. Главное, мы добились того, что теперь еда будет попадать на стол нуждающимся, а не в мусорные контейнеры,”— прокомментировала вице-президент Федерации польских продовольственных магазинов.

Польша, таким образом, подхватила опыт, уже начатый в Италии, Бельгии, Чехии и Франции.