Новополоцкий ГОВД разыскивает двух подростков, сбежавших с больницы Полоцка.

Сообщается, что 26 сентября с больницы ушли 15-летний Вадим Ситдиков и 17-летний Тахир Куликовский.

Местонахождение подростков неизвестно.

У Вадима Ситдикова рост около 165 — 170 см, телосложение среднее, круглое лицо, карие глаза.

Волосы сверху длинные, а по бокам короткие.

Рост Тахира Куликовского примерно 1,70 м. Он худощавый с тёмными волосами.

Подростки сбежали без обуви. Были одеты в красные майки. Если вам что-то известно о местонахождении парней, сообщите по одному из номеров:

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