В Гродно откроют первый в стране хоккейный каток стандарта IIHF внутри торгового центра. Он разместится в ТРК Triniti и будет использоваться как для обычного катания, так и для проведения спортивных матчей.

В торговой галерее появится полноценная ледовая арена. Её размеры и разметка будут полностью соответствовать хоккейным регламентам IIHF и КХЛ. От обычных катков она также будет отличаться боксами для запасных игроков, судей и штрафников. Другого такого объекта в стране нет – ближайший аналог находится в литовском «Акрополисе».

Каток будет одним из самых больших в стране – 57 на 26 метров. Во время соревнований он способен вместить 88 человек: 4 команды по 22 участника. При массовом катании одновременно на льду смогут находиться до 170 человек. Конструкции максимально усилены, чтобы обеспечить повышенную безопасность.

Ледовый каток можно будет использовать для полноценных тренировок и проведения официальных соревнований. Хотя большую часть времени он будет доступен для свободного катания на коньках. Вдоль арены на двух ярусах разместится фудкорт, откуда можно будет наблюдать за происходящим. Что важно, для просмотра матчей билеты не понадобятся.

Сейчас строители работают над сборкой арены. Застройщик закупил все необходимое оборудование, а еще заливочный и льдоуборочный комбайн WM Mammoth Electric. При желании на нем можно будет прокатиться, но только вместе с оператором.

Напомним, строящийся в Гродно ТРК Triniti включает 58 тысяч «квадратов» для шопинга. Внутри представят широкий пул арендаторов – от продуктового и строительного гипермаркета до модных бутиков, кафе и ресторанов. Помимо торговой галереи, откроются офисное здание, детский игровой центр, фитнес-зал и большой паркинг.