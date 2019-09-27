Всего один матч отделяет лучшую теннисистку Беларуси от второго чемпионского титула подряд.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу в полуфинале турнира в китайском Ухане, сообщает Sputnik.

В 1/2 белоруска встречалась с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти. Соболенко выиграла – 7:5, 6:4. Матч продолжался 1 час 43 минуты.

«Очень рада выйти в финал, особенно здесь», — сказала после победы Соболенко.

В финале представительница Беларуси встретится с сильнейшей в паре Элисон Риске (США) — Петра Квитова (Чехия).

Интересно, что год назад Соболенко также обыграла Барти на стадии 1/2 финала в Ухане. Затем в финале она была сильнее эстонской спортсменки Анетт Контавейт.

После Ухана Соболенко отправится на турнир China Open в Пекин. Выступление она начнет со второго круга, ее соперницей станет победительница матча Дарья Касаткина (Россия) – Шуэй Пэн (Китай).