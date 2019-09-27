В пятницу, 27 сентября, на Землю обрушится мощнейшая магнитная буря, сообщает корреспондент NewsBel.by.

Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН предупреждают, что негативное влияние на самочувствие могут почувствовать практически все жители нашей планеты.

Особенно тяжело придется метеочувствительным людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Возможны такие симптомы как резкое изменение артериального давления (подъем или снижение), общее ухудшение самочувствия, головные боли.

Мощность магнитной бури ученые относят к категориям G1 и G2.