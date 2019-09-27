С 1 октября вырастут цены на ряд марок сигарет

Министерство по налогам и сборам опубликовало информацию о максимальных розничных ценах на сигареты с фильтром, которые начнут действовать с 1 октября 2019 года.

В соответствии с ней, в Беларуси с указанной даты должны подорожать более 50 марок сигарет: 20 – производимых фабрикой «Неман», 28 – ООО «Табак-инвест», 9 – импортируемых предприятием «Беларусьторг». Цены на изделия, ввозимые СЗАО «Энерго Оил», не изменятся. Стоимость табачной продукции вырастет в основном на 5 копеек, хотя весь диапазон составит от 2 до 10 копеек.

Также в продаже с октября должны появиться новые марки. Так, «Табак-инвест» предложит Mac Night Blue, Mac Red, Mac Silver, Mac Gold, Mac Black Comfort, Mac Red Comfort, Mac Gold Compact, Mac Silver Compact, Mac Gold Superslims, Mac Black Superslims, Mac Menthol Superslims, Корона Kalipso Slim и Корона Kalipso Super Slim. А «Беларусьторг» – Aroma Rich Coast, Aroma Rich Highland и Aroma Rich Highland Superslims.