С 1 октября отменяется согласование объявлений о трудоустройстве за границей, информировали в МВД, пишет БЕЛТА.

Деятельность по трудоустройству за пределами Беларуси не допускается без получения соответствующей лицензии. Заниматься таким бизнесом вправе только зарегистрированные в Беларуси юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Сейчас, согласно положениям законов «О рекламе» и «О противодействии торговле людьми», запрещаются размещение и распространение в Беларуси информационных или рекламных объявлений о трудоустройстве за пределами страны без их согласования с МВД. Ведомство принимает к рассмотрению объявления, представленные только лицензиатами. «С 1 октября 2019 года обязанность согласовывать информационные (рекламные) объявления о трудоустройстве за пределами Беларуси отменяется в соответствии с положениями указа №326 «О совершенствовании лицензирования», — проинформировали в МВД.