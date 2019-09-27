Из-за политических репрессий и вынужденной эмиграции много знаменитых белорусов закончили жизнь и были похоронены за пределами своей родины. На фоне горячих дискуссий вокруг перезахоронения Кастуся Калиновского belsat.eu вспоминает имена наиболее известных уроженцев Беларуси, останки которых находятся за рубежом.

Тадеуш Костюшко

Тадеуш Костюшко (1746-1817) – военный деятель Речи Посполитой, лидер восстания 1794 года, участник войны за независимость США. Национальный герой Беларуси, Польши и США. Родился под Слонимом, в Меречовщине. Во время восстания 1794 года попал в российский плен, но был помилован императором Павлом I и эмигрировал в США. Потом переехал в Европу, умер в Швейцарии.

Сначала он был похоронен в швейцарском городе Солотурн, но в 1818 году тело Костюшко перевезли в Краков, похоронили в замке Вавель. Внутренние органы были извлечены во время бальзамирования и отдельно похоронены на кладбище рядом с Солотурном. Сердце Костюшко в 1927 году было перенесено в Варшаву и сейчас находится в часовне в Королевском дворце.

Игнат Домейко

Игнат (Игнатий) Домейко (1802-1889) – участник восстания 1830-1831 годов, ученый-исследователь, геолог, минеролаг.

Игнатий Домейко родился в Новогрудском уезде Минской губернии, но эмигрировал после разгрома восстания 1830-1831 годов. Жил сначала во Франции, потом был приглашен в Чили. Проводил разнообразные исследования, написал много научных работ, был избран ректором Чилийского университета. День его похорон был объявлен в Чили днем национального траура. Похоронен в Сантьяго.

Игнатий Домейко – национальный герой Чили. Имя Домейко носят населенные пункты в Чили, университет, лицеи, библиотеки и т.д.

Максим Богданович

Максим Богданович (1891-1917) – выдающийся белорусский поэт, переводчик, критик и публицист.

Классик белорусской литературы скончался 25 мая 1917 года в Ялте, куда приехал лечиться от туберкулеза. Богдановича похоронили на Новом городском кладбище (ныне Старое городское кладбище). В 2003 на могиле поэта установили памятник работы скульпторов Гумилевских.

Идея переноса останков Богдановича в Минск существует с 1920-х годов, но положительно этот вопрос так и не был решен.

В этом году, когда началась дискуссия по поводу перезахоронения Калиновского, Александр Федута обратил внимание, что перенести останки Богдановича в Беларусь сейчас вполне реально. Правда, для этого нужно будет обращаться к российским властям – то есть де-факто признать Крым российским.

Максим Горецкий

Максим Горецкий (1893-1938) – писатель, литературовед, деятель национального возрождения. Классик белорусского литературы, его военную прозу сравнивают с военными произведениями Ремарка и Барбюса.

Родился Максим Горецкий на Могилевщине, учился в Горках, работал в Вильнюсе. Воевал в Первую мировую войну. В 1922 году был арестован польскими властями за коммунистическую деятельность и выслан в СССР, переехал в Минск.

В 1930 году арестован по делу «Союза освобождения Беларуси» и наказан 5 годами ссылки в Вятку. В 1937 году был снова арестован НКВД, а 10 февраля 1938 года – расстрелян в Вязьме.

Горецкого расстреляли вместе с еще 39 заключенными, их тела сбросили в ров и закопали.

Вацлав Ластовский и другие деятели БНР

Вацлав Ластовский (1883-1938) – политик, историк, публицист, деятель национального возрождения. Родился в Виленской губернии. В 1910 году издал «Краткую историю Беларуси», где впервые обосновывался белорусский характер Великого княжества Литовского. С 1919 по 1922 год – председатель совета министров БНР. Вернулся в Беларусь в 1927 году, в 1928-1930 годах – секретарь Академии Наук.

В июле 1930 года Ластовского арестовали по делу «Союза освобождения Беларуси» и выслали на 5 лет в Саратов. В Саратове в 1937 году его арестовали снова, 23 января 1938 года военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Ластовского к расстрелу «как агента польской разведки». Место захоронения до сих пор неизвестно.

Похоронены за пределами Беларуси много деятелей БНР. Причем у тех, кто попал под сталинские репрессии, точное место захоронения вообще неизвестно. Вот только некоторые из них:

Язеп Лёсик – публицист, языковед, один из инициаторов провозглашения независимости БНР, второй председатель Рады БНР, а потом председатель Высшей Рады БНР. В 1940 году был наказан 5 годами лагерей, умер в саратовской тюрьме 1 апреля 1940 года. Место захоронения неизвестно.

Антон Луцкевич – политик, публицист, языковед, издатель, деятель национального возрождения. Автор проекта Третьей уставной грамоты, по которой была провозглашена БНР. Председатель совета народных министров БНР, а потом председатель Совета министров Наивысшей Рады БНР. Был арестован НКВД в 1939 году, умер в пересыльном пункте в Аткарске Саратовской области. Точное место нахождения могилы неизвестно.

Аркадий Смолич – ученый, деятель национального возрождения, один из инициаторов провозглашения БНР. 17 июня 1938 года был расстрелян в Омской тюрьме. Место захоронения неизвестно.

Язеп Воронко – политик, один из инициаторов провозглашения БНР, министр правительства БНР. В 1923 году эмигрировал в США, где прожил почти 30 лет. Похоронен в Элмвуд-Парке, штат Илинойс.