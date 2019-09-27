Принц Гарри принял участие в символическом уничтожении пехотной мины, обнаруженной накануне саперами на поле в городе Уамбо в Анголе, сообщает aif.ru со ссылкой на Sky News.

Принц прошел по минному полю, как это делала его мать, принцесса Диана, в знак поддержки тех, кто занимается поиском и уничтожением мин.

«Я испытываю сильные эмоции, повторяя шаги своей матери по этой дороге спустя 22 года», — сказал Гарри.

Принцесса Диана посетила Уамбо в 1997 году и прошла по краю минного поля, где работали саперы. Ее сын повторил тот же маршрут.

Принц Гарри, его супруга герцогиня Сассекская Меган и сын Арчи находятся в десятидневной поездке по Африке с понедельника.