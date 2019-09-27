Сегодня, 27 сентября, православные христиане отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Этот праздник связан с воздвижением Креста Христова, великим православным событием, которое произошло ещё во времена императора Константина Великого.

Считается, что Крест Христова знаменует жизнь на земле. С тех пор 27 сентября называют днём борьбы добра и зла.

В этот великий православный праздник нельзя:

Ходить в лес;

Начинать новые дела;

Делать работу по дому;

Ругаться или выяснять отношения с родственниками;

Употреблять в пищу молочные продукты, яйца, рыбу и мясо.

Народные приметы, связанные с днём Воздвижения Креста Христова:

Если в этот день дует северный ветер, то лето будет тёплым;

Если гуси летят высоко, можно ждать большого полноводья;

Если с утра наблюдаются заморозки – зима наступит рано;

Если с утра погода ясная – холода наступят нескоро.

В этот день говорили: «кто на Воздвижение постится, тому семь грехов простится». 27 сентября православные верующие должны соблюдать пост. В пищу можно употреблять только постную еду, приправленную растительным маслом.