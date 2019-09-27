Сегодня, 27 сентября, православные христиане отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
Этот праздник связан с воздвижением Креста Христова, великим православным событием, которое произошло ещё во времена императора Константина Великого.
Считается, что Крест Христова знаменует жизнь на земле. С тех пор 27 сентября называют днём борьбы добра и зла.
В этот великий православный праздник нельзя:
Ходить в лес;
Начинать новые дела;
Делать работу по дому;
Ругаться или выяснять отношения с родственниками;
Употреблять в пищу молочные продукты, яйца, рыбу и мясо.
Народные приметы, связанные с днём Воздвижения Креста Христова:
Если в этот день дует северный ветер, то лето будет тёплым;
Если гуси летят высоко, можно ждать большого полноводья;
Если с утра наблюдаются заморозки – зима наступит рано;
Если с утра погода ясная – холода наступят нескоро.
В этот день говорили: «кто на Воздвижение постится, тому семь грехов простится». 27 сентября православные верующие должны соблюдать пост. В пищу можно употреблять только постную еду, приправленную растительным маслом.