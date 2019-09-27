Ведущий программы «Прямой эфир» Андрей Малахов нарвался на критику МИД Киргизской Республики.

Сегодня в СМИ сообщили, что от Андрея Малахова потребовали извинений за грубые слова. Официальный Бишкек недоволен тем, как телеведущий высказался в эфире своей программы о жителях Киргизской Республики.

Также журналистам стало известно, что МИД вызывало к себе советника-посланника из России, чтобы решить этот вопрос.

Речь идет о выпуске программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Неосторожные слова прозвучали, когда Малахов рассматривал тему Акбарова, который якобы мог намеренно устроить ДТП. За аварию получили бы денежные выплаты, поскольку в республике крайне низкий уровень зарплат.

Об этом передает телеканал «360».

Сам Андрей Малахов пока никак не прокомментировал данные сведения.