Обычно эту цифру не афишируют, чтобы не расстраивать население.

Но гендиректор минского «Динамо» Дмитрий Басков в интервью ОНТ не побоялся озвучить цифры заработков белорусских хоккеистов, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.

По его словам, минимальная зарплата хоккеиста, выступающего в КХЛ, составляет 4800 долларов.

По словам Баскова, «в начале 2000-х зарплаты были намного больше – здесь, в Беларуси». Но пару лет назад глава Беларуси Александр Лукашенко распорядился установить «пол и потолок» зарплат хоккеистов.

– Теперь в чемпионате Беларуси они сопоставимые со средними зарплатами по стране. Что касается КХЛ, то лига диктует свои правила. Есть определенный минимум, который все должны соблюдать, – заметил гендиректор «Динамо».

Эпизод о зарплатах хоккеистов смотрите на отметке 17:07

Интересно, что информация о зарплатах белорусских хоккеистов вызвала возмущение в Байнете.

«Пять штук за погонять балду? Нет слов».

«Учитель в Беларуси – 4800 долларов в год. Хоккеист – 4800 в месяц. Социальная справедливость», – пишут комментаторы на форумах.